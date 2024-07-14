"ولي العهد" يتلقّى رسالة خطية من أمير قطر تتّصل بالعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين

تسلّم الرسالةَ نيابةً عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، نائبُ وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله في الوزارة بالرياض، اليوم، سفير دولة قطر لدى المملكة بندر محمد العطية.