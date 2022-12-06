لتأخر مشروع الصرف الصحي في الحي.. "سكان الرمال" يناشدون بتدخل وزير البيئة

يعاني سكان مخطط الخنيني رقم 3121 بحي الرمال بمدينة الرياض بسبب تأخر تنفيذ مشروع الصرف الصحي الذي تم الوعد بتنفيذه أكثر من مرة، دون حدوث شيء على أرض الواقع، ما أسهم في معاناة سكان المخطط الأمر الذي دفعهم إلى مناشدة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، لإيجاد حل جذري.
ويوضح المواطن سعد بن محمد الشهراني، أنه منذ ثلاثة أعوام خاطب وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة (صوت المواطن)، وجاء الرد بأنه سيتم طرح المشروع في الميزانية المقبلة وتكرر الطلب في الأعوام التالية ويأتي الرد بالصيغة نفسها دون تنفيذ.
وناشد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، بتعميد شركة المياه الوطنية لتنفيذ مشروع الصرف الصحي لهذا المخطط، خصوصًا أن الأحياء المحيطة بالمخطط تتمتع بخدمة الصرف الصحي مثل مخطط البابطين بحي الرمال رقم 3804.
من جانب آخر، يؤكد المواطن خالد العجمي أن مشكلة الصرف الصحي في المخطط باتت تؤرق جميع السكان، مشيرًا إلى أنه يجلب وايت الصرف الصحي ما بين مرتين إلى ثلاث مرات في الشهر مما يضع عليه عبء مالي، مشددًا على ضرورة استعجال تنفيذ مشروع الصرف الصحي مخطط الخنيني رقم 3121.
ويحذر المواطن عبدالعزيز العبدالسلام بدوره من خطورة المياه الآسنة في الحي وما تسببه من أمراض للسكان، مشيرًا إلى أن وايتات الصرف الصحي أرهقت الكثير من السكان ماليًا، فيما لا يستطيع بعضهم جلب الوايت بصورة مستمرة مما يجعل مياه الصرف الصحي تتسرب في الشوارع وتُسهم في انتشار الأمراض والأوبئة، مناشدًا وزير البيئة والمياه والزراعة بإيجاد حل لهذه المشكلة التي استمرت لسنوات عديدة على الرغم من مطالبات السكان المستمرة.