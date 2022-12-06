لتأخر مشروع الصرف الصحي في الحي.. "سكان الرمال" يناشدون بتدخل وزير البيئة

ويحذر المواطن عبدالعزيز العبدالسلام بدوره من خطورة المياه الآسنة في الحي وما تسببه من أمراض للسكان، مشيرًا إلى أن وايتات الصرف الصحي أرهقت الكثير من السكان ماليًا، فيما لا يستطيع بعضهم جلب الوايت بصورة مستمرة مما يجعل مياه الصرف الصحي تتسرب في الشوارع وتُسهم في انتشار الأمراض والأوبئة، مناشدًا وزير البيئة والمياه والزراعة بإيجاد حل لهذه المشكلة التي استمرت لسنوات عديدة على الرغم من مطالبات السكان المستمرة.