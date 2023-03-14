"الفضلي" يدشّن أسبوع البيئة ويشيد بارتفاع مستوى الوعي لدى المجتمع

وأفاد وكيل الوزارة للبيئة الدكتور أسامة فقيها بمشاركة أكثر من 45 جهة حكومية، وأكثر من 47 شركة ومؤسسة من القطاع الخاص، في فعاليات أسبوع البيئة هذا العام، إلى جانب 52 منظمة من المنظمات البيئية غير الربحية، والمهتمة بمجال البيئة، مضيفًا أن هذا الأسبوع سيشهد انطلاق نحو 100 فعالية ونشاط متنوع في جميع مناطق المملكة تناسب كل فئات المجتمع، كما تنظم الوزارة عددًا من الفعاليات الميدانية، والأجنحة التفاعلية التوعوية التي تعزز الوعي البيئي لدى الزوار في مختلف مناطق المملكة.