"الصرع والصداع والتصلب والشيخوخة".. 8 توصيات طبية تختتم مؤتمر طب الأعصاب العالمي

ولفتتت إلى أن المؤتمر لاقى نجاحًا كبيرًا، من خلال تناوله للعديد من الموضوعات الهامة في مجال طب الأعصاب، وكان بمثابة منصة علمية متميزة لمناقشة أحدث التطورات في هذا المجال الحيوي، وتمت مناقشة مجموعة من القضايا والتحديات التي تواجه الطب العصبي، وقد ضمّ المؤتمر 8 جلسات أساسية كانت محورية في تقديم التوصيات والرؤى المستقبلية لهذه التخصصات الدقيقة.