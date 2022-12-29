"المالكي": المملكة تتجه نحو الاستثمار في العقل البشري السعودي

وأفاد أن الاستراتيجية أتت لمعالجة جميع الجوانب، ورسمًا لرؤية متكاملة وشاملة، لصناعة إنتاج العقل البشري والاستثمار فيه؛ مما يحقّق دعمًا للتنمية والاقتصاد القائم على الابتكار؛ إذ إن مرحلة ما بعد حماية الفكرة هي مرحلة التنفيذ، وقد يواجه الكثير من المبدعين والمبدعات عقبات وتحديات كثيرة تعرقل تنفيذ إبداعاتهم، ومع الاستراتيجية الجديدة ستكون تلك التحديات والعقبات من الماضي بإذن الله".