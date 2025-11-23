إدمان التكنولوجيا عند الأطفال سبب رئيسٌ للتشتت والانطوائية والنزوع إلى العدوانية..

وبيَّنت الدراسة أن الإدمان التكنولوجي عند الطفل يتسبب أيضاً في اضطرابات النوم، حيث إن الضوء الأزرق الصادر من الشاشات يؤثر على إنتاج هرمون الميلاتونين الذي ينظم عمليتي النوم والاستيقاظ. الى جانب حزمة من التأثيرات الاجتماعية التي تتجسد في العزلة الاجتماعية، وضعف مهارات التواصل حيث يتأخر هؤلاء الأطفال في التعبير عن مشاعرهم أو التفاعل اللفظي مع الآخرين.