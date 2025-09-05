كرنفال بريدة للتمور يسجّل مبيعات بـ627 مليون ريال خلال أغسطس

شهد كرنفال بريدة للتمور حركة شرائية استثنائية خلال شهر أغسطس الماضي، وسط تدفّق كميات كبيرة من التمور تجاوزت 100 صنف، وتوافد أعداد كبيرة من المتسوقين وتجار التمور من داخل المملكة وخارجها.
وأظهرت الإحصائيات المعتمدة للكرنفال أن إجمالي المبيعات بلغ 627,944,550 ريالًا، فيما وصل عدد المركبات الواردة إلى 44,074 مركبة، وعدد العبوات 8,372,594 عبوة، بوزن إجمالي قدره 33,490,376 كيلوغرامًا، ما يعادل 33,490 طنًا من التمور.
ويُعدّ كرنفال بريدة للتمور أحد أبرز الفعاليات الاقتصادية الموسمية في المملكة، وقد دخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية العام الماضي كأكبر سوق للتمور في العالم، ويقام في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة، ويقدّم أكثر من 30 فعالية مصاحبة تشمل الجوانب الثقافية والاجتماعية والتوعوية.