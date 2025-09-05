كرنفال بريدة للتمور يسجّل مبيعات بـ627 مليون ريال خلال أغسطس

وأظهرت الإحصائيات المعتمدة للكرنفال أن إجمالي المبيعات بلغ 627,944,550 ريالًا، فيما وصل عدد المركبات الواردة إلى 44,074 مركبة، وعدد العبوات 8,372,594 عبوة، بوزن إجمالي قدره 33,490,376 كيلوغرامًا، ما يعادل 33,490 طنًا من التمور.