نائب أمير مكة يدشن المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية

دشَّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم، المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية في أبراج الساعة بمكة المكرمة، وذلك بإشراف رابطة العالم الإسلامي وبالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد وعدد من أصحاب السمو والمعالي.
واطّلع سموّه خلال جولته على الأجنحة والمعارض المتنوعة التي تتيح للزائر تجربة معرفية وتفاعلية متكاملة حول السيرة النبوية والحضارة الإسلامية، وذلك عبر أحدث التقنيات البصرية والرقمية.
وتضمّن المعرض جناح "النبي صلى الله عليه وسلم كأنك معه"، الذي يعرض مشاهد من مكة المكرمة والمدينة المنورة وطريق الهجرة، إضافة إلى بانوراما الحجرة النبوية الشريفة، وجناح الطب النبوي، إلى جانب استعراض البرنامج اليومي للنبي الكريم، في رحلة ثرية تنقل الزائر إلى أجواء السيرة وكأنها ماثلة أمامه.
كما استمع الأمير سعود بن مشعل إلى شرح عن المنصة الرقمية المصاحبة للمتحف "إتحاف"، التي تضم مكتبة علمية وموسوعات معرفية مترجمة إلى أبرز لغات العالم، بما يتيح نشر السيرة النبوية بوسائل عصرية مبتكرة تواكب مستهدفات التحول الرقمي في المملكة.
وزار سموه المعرض الدائم المخصص لعرض جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين والقرآن الكريم والسنة النبوية، والذي يجسّد العناية الكبيرة التي توليها القيادة الرشيدة -أيدها الله- لهذا المجال.
وأعرب المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة، عن شكره وتقديره لنائب أمير مكة على رعايته وتشريفه حفل التدشين، مؤكدًا أن هذا الحضور يجسد اهتمام القيادة وإمارة المنطقة بالمشاريع النوعية في العاصمة المقدسة.