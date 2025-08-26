نائب أمير مكة يدشن المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية

دشَّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم، المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية في أبراج الساعة بمكة المكرمة، وذلك بإشراف رابطة العالم الإسلامي وبالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد وعدد من أصحاب السمو والمعالي.