3 سياح سعوديين يخاطرون بحياتهم لإنقاذ طفلة ووالدها من الغرق في النمسا

وتابع: "أثناء تواجدنا في الموقع سمعنا صوت نداء استغاثه وطلب نجدة قريب منا فهرعنا لاكتشاف الأمر، فإذا هي طفلة تبلغ من العمر عامين هوت بداخل البحيرة، وقفز معها والدها محاولاً إنقاذها إلا أنه لم يستطع أن يفعل لها شيئاً".