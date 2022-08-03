"السديس" يوجّه بوضع خطة مطوّرة لتنظيم الصلاة في الحِجر وتقبيل الحجر الأسود

وأشاد السديس، باهتمام القيادة الرشيدة بزوّار المسجد الحرام وتسهيل مناسكهم وعباداتهم في أجواءٍ روحانية آمنة ومطمئنة، خصوصاً مع الكثافة التي بدأ يشهدها الحرم المكي الشريف، مشيراً إلى أن الرئاسة تعمل مع كافة القطاعات العاملة في المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين وتسخير كافة الخدمات لهم، وفق التطلعات الكريمة من القيادة الرشيدة أيّدها الله.