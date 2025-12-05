"الأرصاد": ضباب كثيف على الشرقية وأمطار رعدية ورياح نشطة تمتد لعدة مناطق بالمملكة

وأشار التقرير، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 30 - 10 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وبسرعة 40 - 20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم /ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، ويصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي، ويصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.