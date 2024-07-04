أجواء الإبداع والجمال تناديهم.. عشاق نسيم البحر يجدون غايتهم في واجهات جدة البحرية

تتميز مدينة جدة بأنها إحدى الواجهات السياحية المفضلة للزوار والسياح خلال أوقات الصيف، وذلك بفضل موقعها المميز على ساحل البحر الأحمر، وما تملكه من مقومات طبيعية خلابة, من بينها وجود 4 واجهات بحرية تتميز بالإبداع والجمال وفق أعلى المعايير العالمية بما يراعي تأمين السلامة والجودة وإيجاد بيئة جديدة من المشاريع السياحية وخدمات الترفيه، التي تعد إحدى مستهدفات الرؤية من خلال رفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمرافق الترفيهية، بالإضافة لإتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة.
وهيّأت أمانة محافظة جدة، جميع المرافق لاستقبال الزوار والمتنزهين خلال موسم صيف العام الحالي 2024م، من خلال تجهيز المرافق السياحية في المدينة كالحدائق، والساحات العامة ومسارات رياضة المشي، وممارسة الرياضات المائية الممتعة، منها أنشطة ركوب القوارب السريعة والدبابات البحرية وما تضمه من جوانب ترفيهية بصبغة عالمية، ومسطحات خضراء ونوافير مائية، وأماكن ممارسة الرياضة.
وتعد واجهة روشن البحرية إحدى أجمل الواجهات البحرية وأكبرها على مساحة تبلغ نحو 730 ألف متر مربع، وتتضمن العديد من المرافق الترفيهية ومجموعة واسعة من المطاعم والمحال التجارية التي تناسب كل ذائقة، وأصبح التنزه في واجهة "روشن" البحرية مميزًا وشيقًا، في ظل وجود سبع ساحات متنوعة، تتميز بالإبداع والجمال، تمتد من دوار النورس وصولًا إلى شارع جابر بن الحارث، بطول 4500 متر، التي تعكس في مجملها الشكل الكامل للواجهة البحرية.
وتعتبر واجهة شاطئ أبحر الجنوبية الذي تقدر مساحته بـ 205 آلاف متر مربع وبطول نحو 3 كيلومترات، الخيار الأفضل للعائلات والزوار، حيث يحتوي على ممشى بحري، ومسطحات خضراء على مساحة 27 ألف متر مربع تتضمن 1.080 شجرة ونخلة، وشواطئ عامة للسباحة بمساحة 5.800 متر مربع، ومسار للدراجات بطول 2.600 متر، وشواطئ رملية جافة بمساحة 10.350 مترًا مربعًا، ومنطقة ألعاب للأطفال بمساحة 560 مترًا مربعًا, ومواقف للسيارات تتجاوز 1.272 موقفًا، إضافة إلى سقالة بحرية بطول 130 مترًا، ومبان خدمية واستثمارية.
وتمتد واجهة الكورنيش الشمالي، من مركز حرس الحدود وصولاً إلى دوار النورس على مساحة 236.000 متر مربع، حيث يتميز المشروع بخدمات تشمل جميع الفئات والأعمار، مثل منطقة ترفيهية، وشواطئ رملية، وجلسات مظللة، ومنطقة ألعاب للأطفال، وممرات للمشاة بإطلالة مباشرة على البحر، إضافة إلـى المسطحات الخضراء، والنوافير المائية، وجسر للمشاة يعد الأطول في المملكة بإطلالة مباشرة على البحر.
وتسعى أمانة جدة، إلى الاستفادة من مقومات الواجهات البحرية وتطويرها بما يحقق رفاهية المواطنين والمقيمين والزوار، عبر إضافات مهمة ولمسات جمالية جاذبة لشواطئ جدة، وقد وفر التطوير مساحات كبيرة وعناصر جمالية وبنية تحتية متكاملة، ويشمل ذلك تطوير الأرصفة وممرات المشاة وإنشاء تقاطعات حواجز السلامة والبنية التحتية، إضافة إلى زيادة رقعة المسطحات الخضراء والتشجير إلى جانب صيانة سقالة الصيد.
كما تتميز واجهة الكورنيش الأوسط الذي يمتد من بحيرة قصر السلام حتى مركز حرس حدود الحمراء جنوباً بطول 3.5 كيلو مترات، بالمساحات الخضراء والحدائق والنوافير ومجسمات مائية إلى جانب مقاعد ومناطق مظللة لألعاب الأطفال وتقاطعات للمشاة ومواقف للمتنزهين تتسع لـ800 سيارة، إضافة لممشى شارع فلسطين 1.2 كيلو متر من تقاطع الأندلس شرقًا، حتى طريق الكورنيش غربًا، ويتضمن الكورنيش الأوسط متحفًا مفتوحًا للمجسمات الجمالية.
ويتميز "شاطئ السيف" الواقع جنوب جدة، بأجمل الشواطئ بالمحافظة بطبيعته الخلابة والساحرة الممتد لما يزيد عن ثلاثة كيلو مترات، كما يعد متنفسًا عامًا لأهل المحافظة والعاصمة المقدسة لقرب المسافة.