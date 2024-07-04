أجواء الإبداع والجمال تناديهم.. عشاق نسيم البحر يجدون غايتهم في واجهات جدة البحرية

وتعد واجهة روشن البحرية إحدى أجمل الواجهات البحرية وأكبرها على مساحة تبلغ نحو 730 ألف متر مربع، وتتضمن العديد من المرافق الترفيهية ومجموعة واسعة من المطاعم والمحال التجارية التي تناسب كل ذائقة، وأصبح التنزه في واجهة "روشن" البحرية مميزًا وشيقًا، في ظل وجود سبع ساحات متنوعة، تتميز بالإبداع والجمال، تمتد من دوار النورس وصولًا إلى شارع جابر بن الحارث، بطول 4500 متر، التي تعكس في مجملها الشكل الكامل للواجهة البحرية.