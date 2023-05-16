94 خدمة إلكترونية جديدة لإمارة مكة للتسهيل على المراجعين.. هنا تفاصيلها

وتندرج الخدمات الإلكترونية ضمن 12 تصنيفًا رئيسيًّا؛ وهي: "الشكاوى" وتضمنت خدمة "استدعاء"، وتُتيح إمكانية التقدم بطلب أو اقتراح للإمارة، وتُمكّن المستفيد من التواصل مع الإمارة إلكترونيًّا وإيصال طلبه دون الحاجة لزيارة المقر؛ و"استفسار" للاستعلام عن حالة المعاملة بالإمارة ومعرفة تفاصيل أكثر عنها والإجراء الذي تم بشأنها إلكترونيًّا؛ و"شكوى" لتسجيل شكوى ضد أشخاص أو موظفين أو جهات، من خلال تحديد نوع الشكوى ومكانها وإرسال ما يتعلق بها إلكترونيًّا؛ و"تظلم"، وتتيح إمكانية تقديم طلب تظلم من عدم تنفيذ أحكام قضائية أو قرارات صادرة من جهات حكومية ونحوها، وإرسالها إلكترونيًّا بكل يسر وسهولة.