غيبوبة شهرَيْن تصنع من متسابق إثيوبي قارئًا عالميًّا في "عطر الكلام"

بالرغم من ارتباط المتسابق الإثيوبي محمد نور إبراهيم بالقرآن في سن مبكرة إلا أن تأثيره على شقيقه الذي عاش شهرين في غيبوبة كاملة كان دافعًا جديدًا لتعلُّقه بكتاب الله؛ إذ لازم قراءته، وتعلم أحكام تجويده، وبلغ به مستويات لم يكن يحلم بالوصول إليها، قبل أن يجد نفسه في نصف نهائي المسابقة التي يعتبر وجوده فيها بمنزلة إفاقة جديدة له بعد إفاقة أخيه من غيبوبته.