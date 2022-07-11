ضيوف "برنامج الملك للحج والعمرة" يرفعون التهنئة للمليك وولي عهده بمناسبة نجاح الحج

رفع ضيوف "برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة"، من أسر مصابي وشهداء الواجب، والشخصيات الإسلامية، والذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، التهنئة المقرونة بصادق الدعاء إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1443هـ، وما تحقق من جهود بتكاتف وتضافر كل قطاعات الدولة لتوفير جميع الإمكانات المتطورة، والتي سُخرت لخدمة ضيوف الرحمن والحرص على توفير كل ما يُسهم في راحة الحاج وتأديته للمناسك بكل راحة وطمأنينة.