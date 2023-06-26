"أمانة جدة" تعتمد 6 نقاط تفتيش على مدار الساعة لمنع تهريب اللحوم

وبينت الأمانة أن نقاط التفتيش ستغطي المنافذ المؤدية إلى مدينة جدة وتشمل: (نقطة تفتيش السنابل، ونقطة تفتيش الشميسي، طريق هدى الشام، طريق عسفان، طريق مكة المكرمة القديم، نقطة تفتيش ذهبان)، مؤكدة أن الفرق الميدانية ستعمل على مدار الساعة بهدف منع نقل وتهريب لحوم الأضاحي من المشاعر المقدسة وغيرها إلى داخل المحافظة.