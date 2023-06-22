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"أمانة الرياض": توفير 11 خدمة متنوعة لضيوف الرحمن خلال رحلتهم للمشاعر المقدسة
بهدف إثراء تجربة الحج والتيسير على الحجيج في أداء مناسكهم
أكدت أمانة منطقة الرياض، استمرار جهودها التي تستهدف إثراء تجربة الحج عبر توفير 11 خدمة متنوعة لضيوف الرحمن خلال رحلتهم لأداء المناسك في المشاعر المقدسة.
وأوضحت الأمانة أن الخدمات التي تقدّمها تتمثل في: محاضرات دينية، وفحوصات طبية، وحقائب هدايا لضيوف الرحمن، وإرشادات وتوجيهات وخدمات الترجمة.
وأضافت أن الخدمات تشمل أيضًا رعاية كبار السن وذوي الإعاقة، وكشف أعطال وصيانة حافلات الحجاج، وتوفير المساجد المتنقلة والمرافق عالية الجودة، وخدمات المبيت والوجبات الغذائية.