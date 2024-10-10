مختص: مليار شخص في العالم يعانون "ضعف بصر" يمكن الوقاية منه وعلاجه حال التدخل المبكر

‏وقال "الحربي": إن الطالب يدرس ما لا يقل عن ٦ سنوات في برنامج دكتور البصريات في جامعتي القصيم والملك سعود حاليًا، و‏يتلقى تعليمًا وتدريبًا مكثفًا في صحة العين وعلاج المشاكل البصرية، إلى جانب التأهيل لضعاف البصر الشديد وهو مؤهل بشكل كامل للعمل باستقلالية في قطاع الرعاية الصحية الأولية؛ ‏حيث سيتمكن دكتور البصريات في مراكز الرعاية الأولية من خدمة الكثير من المراجعين وتسهيل الوصول الشامل إلى خدمات صحة ورعاية العين واكتشاف المشاكل البصرية مبكرًا وعلاجها أو تحويلها للمراكز والعيادات التخصصية؛ مما قد يجنّب حصول العديد من المضاعفات التي ترهق النظام الصحي؛ نظرًا لتكاليف العلاج العالية المترتبة عليها.