شاهد.. "سوق العنقري" التاريخي بالطائف يظهر في أبهى صورة لاستقبال شهر رمضان

وأدى تطوير السوق وتنظيمهُ من قبل الأمانة في الطائف ممثلةً في "بلدية شرق الفرعية" إلى كثافة إقبال المتسوقين، إذ يستمتع الزوار والأطفال خلال تسوقهم، بالأجواء والنفحة الرمضانية التي توشحتها أزقته، والبهجة التي أطلقتها، في إضاءة الممرات والطرقات، إيذاناً بحلول الشهر الفضيل، إلى جانب تزيينها بكلمات وعبارات وأشكال تقليدية رائعة، ما أضفى عليها طابعاً فريداً وخاصاً، تبث الشعور بالاطمئنان في قرب ليالي الشهر المباركة.