هيئة العناية بالحرمين تخصص مسارات خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة في المسجد الحرام

وأوضحت الهيئة أن هذه المسارات تم توزيعها بعناية في مواقع إستراتيجية، إذ تشمل: جسر أجياد - مصاعد المروة - جسر الأرقم - مصاعد الأرقم).، بما يسهّل حركة التنقل ويحد من المشقة التي قد تواجه هذه الفئات أثناء الدخول والخروج أو التنقل بين أدوار المسجد الحرام.