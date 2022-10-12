انطلاق فعاليات أول معرض سعودي-إماراتي مشترك للأُسر المنتجة

انطلقت فعاليات أول معرض مشترك سعودي-إماراتي للأُسر المنتجة، لمنتجات انطلقت من المنزل، وتعكس هوية البلدَيْن الثقافية، وذلك في أهم المواقع السياحية بدبي مول.
دشَّن المعرض وزيرة تنمية المجتمع الإماراتي حصة بنت عيسى بو حميد، والرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية بالإنابة سلطان الحميدي، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات الشقيقة تركي الدخيل. ويعكس هذا التمثيل الحكومي اهتمام قيادتَيْ البلدَيْن بدعم وتوفير فرص النجاح والنمو لمشاريع الأُسر، وتصدير منتجاتها خارجيًّا.
يشارك في المعرض 24 أسرة سعودية وإماراتية لمدة ستة أيام بهدف تحقيق أهداف رؤية التعاون الخليجي وصولاً إلى شراكة مستدامة بين السعودية والإمارات؛ ما يُمكِّن أصحاب المشاريع المنزلية من النمو، والتعرُّف على الفرص الاستثمارية المتاحة في كل بلد. وقد تنوَّعت المنتجات المبتكرة للأسر المشاركة بين صياغة وتصميم الذهب والألماس، والتحف والهدايا بهوية عربية خليجية، وصولاً إلى منتجات طبية مبتكرة من مواد أولية.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للبنك بالإنابة سلطان الحميدي أن المعرض يمنح الفرصة لتسليط الضوء على هذه المنتجات المبتكرة، وتسويقها عبر منحها منافذ بيع مميزة. مضيفًا: "إن المعرض يأتي امتدادًا للجهود المبذولة بين البلدَيْن لتحقيق دخل مستدام للأُسر المنتجة؛ لتصبح قادرة على تحسين مواردها، والمساهمة في اقتصاد الوطن".
بدورها، قالت وزيرة تنمية المجتمع بدولة الإمارات حصة بو حميد: "إن المعرض التسويقي المشترك بين الأُسر الإماراتية والسعودية المنتجة يعكس الواقع المثالي لشعار الأُخوَّة المتجذرة، والشراكة الراسخة بين البلدَيْن والشعبَيْن الشقيقَيْن، السعودية والإمارات معًا أبدًا".
وفي السياق ذاته، أكد سفير السعودية بالإمارات تركي الدخيل عمق العلاقات السعودية-الإماراتية على جميع الأصعدة، مشيرًا إلى أن تشارُك المشاريع متناهية الصغر برؤية موحدة يدعم ويطور المشاريع المنتجة.. مشيدًا بجودة وإتقان المنتجات المعروضة.