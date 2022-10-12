انطلاق فعاليات أول معرض سعودي-إماراتي مشترك للأُسر المنتجة

يشارك في المعرض 24 أسرة سعودية وإماراتية لمدة ستة أيام بهدف تحقيق أهداف رؤية التعاون الخليجي وصولاً إلى شراكة مستدامة بين السعودية والإمارات؛ ما يُمكِّن أصحاب المشاريع المنزلية من النمو، والتعرُّف على الفرص الاستثمارية المتاحة في كل بلد. وقد تنوَّعت المنتجات المبتكرة للأسر المشاركة بين صياغة وتصميم الذهب والألماس، والتحف والهدايا بهوية عربية خليجية، وصولاً إلى منتجات طبية مبتكرة من مواد أولية.