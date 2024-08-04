فريق طبي بمدينة طلعة التمياط ينقذ مريضًا فقد الوعي وتوقف قلبه عن العمل

نجح فريق طبي مكون من دكتور سوداني وممرضة هندية يعملان في مركز الرعاية الصحية بمدينة طلعة التمياط غرب رفحاء 50 كلم، في إعادة الحياة لمريض أُصيب بفقدان الوعي وتعرض لتوقف مفاجئ في القلب.
وأوضحت مصادر لـ"سبق" أن المريض في الأربعينيات من العمر وأُحضر إلى المستوصف عند الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم، بوساطة مجموعة من المسعفين وكان حينها فاقدًا للوعي بشكل كامل.
وذكرت المصادر أن الفريق الطبي بالمركز استقبل المريض وقام بعمل الإجراءات اللازمة له، وبعدها تم نقله بوساطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى رفحاء العام لاستكمال العلاج.
وبيّنت المصادر أنه أثناء نقل المريض إلى مستشفى رفحاء العام توقف قلبه عن العمل في سيارة الإسعاف، فأجرى له الفريق الطبي المرافق عملية الإنعاش القلبي الرئوي، وبعد عدة محاولات استرجع المريض النبض من جديد.
وأشارت المصادر إلى أن الفريق الطبي تمكن من إيصال المريض إلى قسم الطوارئ بمستشفى رفحاء العام، وهناك تلقى العلاج اللازم، وجرى تنويمه في قسم العناية المركزة وحالته الصحية مستقرة.