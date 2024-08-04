فريق طبي بمدينة طلعة التمياط ينقذ مريضًا فقد الوعي وتوقف قلبه عن العمل

وأوضحت مصادر لـ"سبق" أن المريض في الأربعينيات من العمر وأُحضر إلى المستوصف عند الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم، بوساطة مجموعة من المسعفين وكان حينها فاقدًا للوعي بشكل كامل.