"العدل": إجراء 21 مليون خدمة إلكترونية عبر "ناجز" في 2023

قدّمت بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية "ناجز Najiz.sa" خلال العام الجاري 2023، خدماتها لأكثر من 3 ملايين مستفيد، دون الحاجة لزيارة المقارّ العدلية، عبر تمكينهم من خدمات: القضاء، التنفيذ، التوثيق، وغيرها من الخدمات عن بُعد، بنفس الجودة والكفاءة.
وأكدت الوزارة إجراء أكثر من 21 مليون خدمة إلكترونية، خلال نفس الفترة، مشيرةً إلى أن البوابة تتميز بتصنيف العديد من الخدمات حسب الاختصاص ليسهل على المستفيد الحصول على الخدمة العدلية؛ من أبرزها خدمات: القضاء، والتنفيذ، والعقارات، والوكالات والإقرارات، والحالات الاجتماعية، وخدمات التراخيص، وغيرها.
وتوفر البوابة نحو 150 خدمة عدلية، يمكن للمستفيدين إجراؤها وفق خطوات بسيطة وميسرة، مما يختصر عليهم الجهد والوقت، منها الرد على أسئلة وطلبات الدائرة القضائية، وتبادل المذكرات، وطلب تمديد مدة الترافع وجلسة التقاضي المرئية عبر خدمة التقاضي الإلكترونية.
وأشارت "العدل" إلى تقديم البوابة خدماتها أيضًا من خلال تطبيق "ناجز" المتوفر في جميع متاجر الأجهزة الذكية.