"العدل": إجراء 21 مليون خدمة إلكترونية عبر "ناجز" في 2023

وأكدت الوزارة إجراء أكثر من 21 مليون خدمة إلكترونية، خلال نفس الفترة، مشيرةً إلى أن البوابة تتميز بتصنيف العديد من الخدمات حسب الاختصاص ليسهل على المستفيد الحصول على الخدمة العدلية؛ من أبرزها خدمات: القضاء، والتنفيذ، والعقارات، والوكالات والإقرارات، والحالات الاجتماعية، وخدمات التراخيص، وغيرها.