فنان العرب يُطمئن جمهوره: كانسر بروستاتا والفحوص طيبة.. ودعاؤكم عامل شفاء

وأضاف فنان العرب خلال التسجيل الصوتي، "كان عندي كانسر في البروستاتا، ولأنه أخف وطأة يعني عملية حرق؛ الأعراض الجانبية للإشعاع أخف كثيرًا من العمليات الأخرى أخذت إبرة كل ثلاثة أشهر، وتنتهي الثلاثة أشهر بتاريخ 7/ 5/ 2024 أي بعد يومين وأبدأ في الكورس الثاني".