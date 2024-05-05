فنان العرب يُطمئن جمهوره: كانسر بروستاتا والفحوص طيبة.. ودعاؤكم عامل شفاء

أكد فنان العرب الفنان محمد عبده أنه مصاب بكانسر البروستاتا وأنه يتماثل للشفاء؛ موضحًا أن رسالته الصوتية كانت مع الأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن قبل وفاته للمواساة.
ونشر الحساب الرسمي لحفلات روتانا (روتانا لايف) على منصة "X "، تسجيلاً صوتيًا للفنان محمد عبده، قال فيه: "اطمئنكم أنا بصحة جيدة وحالتي الصحية تتحسن بفضل الله؛ رسالتي للأمير بدر، ورد الأمير بدر رحمه الله كانت رسائل مواساة.
وأضاف فنان العرب خلال التسجيل الصوتي، "كان عندي كانسر في البروستاتا، ولأنه أخف وطأة يعني عملية حرق؛ الأعراض الجانبية للإشعاع أخف كثيرًا من العمليات الأخرى أخذت إبرة كل ثلاثة أشهر، وتنتهي الثلاثة أشهر بتاريخ 7/ 5/ 2024 أي بعد يومين وأبدأ في الكورس الثاني".
وأوضح أن الفحوص المبدئية طيبة جدًا وإنزيم الكانسر ينخفض كثيرًا، والأعراض الجانبية للإشعاع أخف بكثير من العمليات الأخرى.
وقال الفنان الكبير محمد عبده: "أبشركم أنا بصحة طيبة الحمد لله وهذا عارض من ربنا سبحانه وتعالى لنصبر الصبر جميل الحمد لله، ودعاؤكم من عوامل النجاح والشفاء".