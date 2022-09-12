مجمع الملك سلمان للغة العربية يعقد ملتقى التحرير والتدقيق اللغوي.. هذه أهدافه

وقد سعى المجمع من خلال عقد هذا الملتقى إلى تحقيق أهداف منها: نشـر ثقافة الاهتمام بجودة التحرير اللغوي لدى المؤسسات الرسمية والمؤسسات التعليمية، وتوعية المجتمع بمفهومه الواسع ومجالاته وضوابطه، واستعراض تنظيمات القطاعين العام والخاص فيه، ورصد أهم التحديات التي تواجه الجهات الرسمية فيه، والتمهيد لإقامة شراكات مع المؤسسات الأكاديمية لتقديم برامج متخصصة في التحرير والتدقيق اللغوي.