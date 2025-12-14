844 جوادًا وتجربة منبهرة.. العماني "التوبي" يشيد بتنظيم عرض الخيل العربي بالرياض

أشاد حسين بن محسن التوبي، من مربط المحسن في سلطنة عُمان، بجودة فعاليات العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية الأصيلة 2025م، الذي اختتم مؤخرًا في الرياض، مؤكدًا أن ما شاهده يعكس مستوى عاليًا من التنظيم ورفعًا لسقف الإبداع في مختلف مجالات الخيل، إلى جانب التطوير المستمر وازدياد أعداد المُلاك الجدد.
وأوضح التوبي أن المملكة العربية السعودية ليست غريبة على مثل هذه البطولات، بل تُعد رائدة في تنظيمها واستضافتها، وأصبحت نموذجًا يُحتذى به في هذا المجال على مستوى المنطقة.
وأضاف: "شاهدنا خيولًا عربية أصيلة نافست في أعلى المراتب، ومربين سعوديين مميزين قدّموا نماذج مشرفة، إلى جانب ما لمسناه من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال من الإنسان السعودي".
وأكد أن المشاركة العُمانية في هذا المحفل العالمي تنطلق من الروابط القوية، وأن حضورهم يُمثل دعمًا وامتدادًا طبيعيًا للعلاقة بين الأشقاء، مشيرًا إلى أن عدد الخيول المشاركة تجاوز 844 جوادًا، وسط تنظيم دقيق وترتيب راقٍ في تجهيز الخيل وتنسيق الأشواط، ما يجعل من المشاركة فوزًا في حد ذاتها.