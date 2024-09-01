لا للصيد الجائر.. هيئة تطوير محمية الملك سلمان تُطلق حملة "أعتقها"

أطلقت هيئةُ تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية، اليوم الأحد، حملةً توعوية تحت شعار "أعتقها"، تهدف إلى الحدّ من الممارسات الخاطئة التي تتعرض لها الحياة الفطرية من الصيد الجائر.
واعتمدت الهيئة في الحملة على إيصال رسالة موحّدة مختصرة تمثّلت في شعارها "أعتقها"، لتصل إلى الفئات المستهدفة بشكل أسرع، وتكون حاضرة في الأذهان بشكل دائم وترتبط مباشرة في مواسم هجرة الطيور التي تعدُّ من أهم مواسم الصيد.
وأكدت الهيئة أن أضرار الصيد الجائر لا تقف فقط عند الكائنات الفطرية، بل ضررها متعدٍّ يصل إلى الغطاء النباتي والموائل الطبيعية والبيئة بشكل عام.
كما أكدت أنها عزّزت حملة الوعي المجتمعي من خلال توضيح الأضرار التي يسبّبها الصيد الجائر من انقراض الكائنات الحية والحدّ من تكاثرها.
وتأتي مثل هذه الحملات امتدادًا للدور المهم للمحميات الطبيعية في حفظ الحياة الفطرية وتوفير بيئة خصبة لتكاثرها، وتأكيدًا لحرص الهيئة والتزامها بحماية الحياة الفطرية داخل نطاقها وتعزيز الوعي المجتمعي بتجنّب الممارسات الخاطئة التي تؤثر سلبًا في البيئة.