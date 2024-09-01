لا للصيد الجائر.. هيئة تطوير محمية الملك سلمان تُطلق حملة "أعتقها"

أطلقت هيئةُ تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية، اليوم الأحد، حملةً توعوية تحت شعار "أعتقها"، تهدف إلى الحدّ من الممارسات الخاطئة التي تتعرض لها الحياة الفطرية من الصيد الجائر.