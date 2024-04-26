مركز الملك سلمان الإغاثي يوزع مساعدات في السودان ومأرب ومالي

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 360 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجاً والنازحة في ولاية الخرطوم بجمهورية السودان، استفاد منها 2.595 فرداً، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان.