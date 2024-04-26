مركز الملك سلمان الإغاثي يوزع مساعدات في السودان ومأرب ومالي

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 360 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجاً والنازحة في ولاية الخرطوم بجمهورية السودان، استفاد منها 2.595 فرداً، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب المحتاجة والمتضررة في شتى بقاع الأرض.
كما وزع المركز أمس، مساعدات إيوائية طارئة لمتضرري السيول والأمطار في مخيمات النازحين بمحافظة مأرب بسبب المنخفض الجوي الذي ضرب المحافظة مؤخراً.
وثمّن مدير عام الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب سيف ناصر مثنى الجهود الإنسانية التي يبذلها مركز الملك سلمان للإغاثة لتخفيف معاناة الأسر النازحة و المتضررة من الأمطار و السيول بالمحافظة.
وفي السياق، سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس هدية المملكة العربية السعودية لجمهورية مالي البالغة 50 طناً من التمور.
وسلم المساعدات -نيابة عن المركز- سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مالي خالد بن مبروك الخالد، للوزير المفوض لشؤون الأمن الغذائي بجمهورية مالي رضوان أغ محمد علي، بحضور فريق من المركز، وذلك في العاصمة باماكو.
وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجاً.