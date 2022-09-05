بالصور.. "الشؤون الإسلامية" تشارك في معرض عمّان الدولي للكتاب في دورته الـ21

تشارك وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بجناح متميز في معرض عمّان الدولي للكتاب في دورته الحادية والعشرين، الذي انطلق بداية شهر سبتمبر الحالي، ويستمر حتى العاشر منه، ويقيمه اتحاد الناشرين الأردنيين بالتعاون مع وزارة الثقافة الأردنية، وأمانة عمان الكبرى في المركز الأردني للمعارض الدولية ــ مكة مول، بمشاركة أكثر من 400 دار نشر من 22 دولة حول العالم.‎