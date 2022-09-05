بالصور.. "الشؤون الإسلامية" تشارك في معرض عمّان الدولي للكتاب في دورته الـ21

تشارك وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بجناح متميز في معرض عمّان الدولي للكتاب في دورته الحادية والعشرين، الذي انطلق بداية شهر سبتمبر الحالي، ويستمر حتى العاشر منه، ويقيمه اتحاد الناشرين الأردنيين بالتعاون مع وزارة الثقافة الأردنية، وأمانة عمان الكبرى في المركز الأردني للمعارض الدولية ــ مكة مول، بمشاركة أكثر من 400 دار نشر من 22 دولة حول العالم.
وتعرض وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عددًا من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة والجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة للعناية بالقرآن الكريم وتوزيعه للعالم أجمع بمختلف الأحجام وترجمة معاني كلماته إلى مختلف اللغات، كما تعرض جهودها في نشر الإسلام المعتدل ومحاربتها للتطرف والغلو، واهتمامها بالثقافة الإسلامية.. كما يتم عرض عددٍ من الأفلام الوثائقية التي ترصد الجهود التي تقدمها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين.
من جانب آخر، أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية نايف بن بندر السديري ــ خلال زيارته لجناح الوزارة بالمعرض ــ حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين بالمشاركة في معرض عمان الدولي للكتاب، حيث يعد من الفعاليات المهمة التي تبرز جهود المملكة الثقافية والعلمية.
وأشاد "السديري" بركن وزارة الشؤون الإسلامية، الذي يعد من الأركان البارزة والمشرفة، حيث لاقى استحسان الجميع لما يحتويه من إصدارات المصحف الشريف، ومراحل طباعته، والتقنيات والتطبيقات الإلكترونية التي تخدم المسلمين وغير المسلمين في أنحاء العالم، منوهًا بحرص الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على مشاركة ووجود الوزارة في مثل تلك الفعاليات الثقافية.
وتأتي تلك المشاركة تجسيدًا لدور الوزارة الفعّال في نشر الوسطية والاعتدال وثقافة التسامح، ونبذ الغلو والتطرف من خلال الكتاب والنشر والتأليف، اتساقًا مع توجيهات القيادة الرشيدة في تميز مشاركة المملكة في المعارض الدولية وتنوعها بما يحقق الرسالة السامية التي تضطلع بها في خدمة الإسلام.