"زين السعودية" تحقق أعلى إيرادات في تاريخها بلغت 9.9 مليار وتوصي بتوزيع أرباحاً على مساهميها للسنة الثانية على التوالي

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية" المهندس سلطان بن عبد العزيز الدغيثر: "تشكل نتائج العام 2023 مساراً للتحوّل النوعي في مسيرتنا التشغيلية والربحية، حيث بدأنا فعليّاً في جني ثمار المنظومة التقنية المتكاملة التي عملنا على بنائها خلال السنوات الماضية، من خلال الاستثمار في الابتكار والتطوير واستقطاب وتوطين تقنيات المستقبل، لتقديم تجربة مستخدم متميزة لعملائنا من أفراد وقطاع أعمال وجهات حكومية. وخلال العام 2023، حرصنا على أن نكون روّاداً للاستدامة، فعملنا على الاستثمار في التقنية الخضراء لضمان استدامة كوكبنا للأجيال المقبلة. وتكللت جهودنا بتدشيننا لأول شبكة جيل خامس (5G) خالية من الانبعاثات الكربونية في العالم، وهي بكل فخر وطنية التصميم والتنفيذ. كما واصلنا تعزيز قدرات قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية في المملكة بهدف المساهمة في تحويل اقتصادنا الوطني إلى اقتصادٍ رقمي، حيث قمنا بتوقيع اتفاقية إطارية مع مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)، لإطلاق عددٍ من مراكز البيانات النوعية فائقة النطاق لدعم جاذبية مملكتنا لاستقطاب الشركات العالمية والاستثمارات التقنية الحديثة، وذلك برعايةٍ كريمة من سمو سيدي ولي العهد – رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان. وتابع قائلاً "كما واصلنا العمل على تعظيم القدرات السحابية وقدرات البنية التحتية للجيل الخامس (5G) وبناء الجيل القادم من شبكات الاتصالات، من خلال العديد من الشراكات الإستراتيجية مع عمالقة التقنية حول العالم، بهدف إثراء التجارب الرقمية على مستوى المملكة وتوطين تقنية القطاع تماشياً مع رؤية السعودية 2030."