مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية راعياً لسباق جائزة السعودية الكبرى لـ"الفورمولا 1" العالمي للعام الثاني على التوالي

وتأتي خطوة تقديم الرعاية لهذا السباق العالمي، إنفاذاً لاتفاقية المجموعة مع شركة رياضة المحركات السعودية، وأيضاً في إطار نهج المجموعة القائم على دعم المبادرات الوطنية، والمساهمة مع الجهات ذات الصلة الأخرى في إنجاحها وإخراجها بالشكل الذي يليق بمكانة المملكة، ويعكس قدراتها الكبيرة في تنظيم المناسبات العالمية الكبيرة، بعدما أصبحت الوجهة المفضلة لمختلف البطولات الرياضية، بفضل الاهتمام الذي تجده الرياضة من حكومتنا الرشيدة، لإيمانها بدورها الحيوي في تعزيز التقدم الاجتماعي، وتعريف العالم بثقافتنا والانفتاح على الاستثمار الأجنبي والسياحة بعوامل جذب، يمثل استضافة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى إحداها، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات رؤية 2030.