مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية راعياً لسباق جائزة السعودية الكبرى لـ"الفورمولا 1" العالمي للعام الثاني على التوالي

أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، رعايتها الطبية للعام الثاني على التوالي، مع شركة رياضة المحركات السعودية، لسباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا 1 لعام 2024، الذي تستضيفه حلبة كورنيش جدة، خلال الفترة من 7 – 9 مارس 2024، بمشاركة متسابقين من مختلف دول العالم، مواصلة بذلك دعمها للمبادرات والفعاليات العالمية والرياضية الكبرى التي تستضيفها المملكة.
وأكدت المجموعة أنها وأكملت استعداداتها لتوفير تغطية طبية ميدانية متكاملة، من خلال مركز طبي عالي التجهيز، وعبر نقاط إسعافية ووحدات متنقلة للتدخل السريع، تحت إشراف كوادر طبية تحظى بالتأهيل العلمي والخبرة العملية، وستسخر المجموعة خبراتها وإمكانياتها لرعاية هذا السباق، الذي يتنافس فيه أبرز سائقي العالم وألمع المدربين، كما ستتواجد من خلال العديد من النقاط التسويقية لتقديم الحملات التوعوية والتثقيفية.
وتأتي خطوة تقديم الرعاية لهذا السباق العالمي، إنفاذاً لاتفاقية المجموعة مع شركة رياضة المحركات السعودية، وأيضاً في إطار نهج المجموعة القائم على دعم المبادرات الوطنية، والمساهمة مع الجهات ذات الصلة الأخرى في إنجاحها وإخراجها بالشكل الذي يليق بمكانة المملكة، ويعكس قدراتها الكبيرة في تنظيم المناسبات العالمية الكبيرة، بعدما أصبحت الوجهة المفضلة لمختلف البطولات الرياضية، بفضل الاهتمام الذي تجده الرياضة من حكومتنا الرشيدة، لإيمانها بدورها الحيوي في تعزيز التقدم الاجتماعي، وتعريف العالم بثقافتنا والانفتاح على الاستثمار الأجنبي والسياحة بعوامل جذب، يمثل استضافة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى إحداها، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية نجحت بامتياز في رعاية العديد من الفعاليات، بفضل خبراتها والإمكانيات البشرية والتقنية الكبيرة التي تساعدها على تقديم الرعاية الصحية الميدانية بأعلى المعايير. حيث رعت كأس العالم للسيارات السياحية WTCR وبطولة كأس العالم للأندية 2023، سلسلة بطولات أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة في إطار مبادرة #شاهد_الأثر، ودورة الألعاب السعودية 2023 ، كأس السعودية للفروسية وسباق الخيل ، ومهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ، وكانت الشريك الصحي الرسمي لمبادرة الاستثمار في المستقبل بنسخته السابعة F117، إضافة إلى رعايتها لفعاليات ومواسم السعودية ومواصلة رعايتها الطبية الناجحة لموسم الرياض.