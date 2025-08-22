شاهد.. الأمير سعود بن نهار يحمل جنازة "وضحى" ويقف مع والدها متلقيًا التعازي

وقد أُديت الصلاة على الفقيدة اليوم في جامع عبدالله بن عباس – رضي الله عنهما – قبل أن تُوارى الثرى، حيث شارك سموه في الدفن، ووقف مع أسرة الفقيدة يتلقى التعازي، في مشهد رسم لوحة صادقة من الرحمة والتعاطف.