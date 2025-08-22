شاهد.. الأمير سعود بن نهار يحمل جنازة "وضحى" ويقف مع والدها متلقيًا التعازي

في لحظة تفيض هيبةً وحنانًا، اختصر محافظ الطائف، الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، مشهد الترابط والوفاء في أبهى صوره، حينما شارك في جنازة الفتاة "وضحى"، التي توفيت متأثرة بإصاباتها في حادثة "لعبة الموت" بأحد المنتزهات في الطائف.
ووثّقت الكاميرات مشهدًا مؤثرًا، وُصف بـ"ملحمة أخوة ووفاء"، حينما قبّل سموه رأس والد الفقيدة، عزيز بن عبدالعزيز الفهمي، واحتضنه بكلمات خففت من حزنه وأوقفت دموعه.
وكان الأمير سعود بن نهار في مقدمة المشيعين، حاملاً نعش "وضحى"، في موقف إنساني عبّر عن عُمق مشاعره وتضامنه، وكأن المصاب مصابه، مجسدًا بذلك قيم الوفاء التي ورثها أبناء الملوك عن آبائهم.
وقد أُديت الصلاة على الفقيدة اليوم في جامع عبدالله بن عباس – رضي الله عنهما – قبل أن تُوارى الثرى، حيث شارك سموه في الدفن، ووقف مع أسرة الفقيدة يتلقى التعازي، في مشهد رسم لوحة صادقة من الرحمة والتعاطف.
أسرة الفقيدة عبّرت عن امتنانها لموقف سموه، واصفين حضوره بأنه "عظمة تزيّنت بالرحمة"، مؤكدين أن لحظات وقوفه بينهم ستظل خالدة في ذاكرتهم، عنوانًا للإنسانية والوفاء، لكل من عاش الموقف أو شاهده منقولًا.