"تاب للمدفوعات" تحصل على شهادة اعتماد لخدمة بوابة الدفع مباشرةً من قبل المدفوعات السعودية

الجدير بالذكر بأن شركة تاب للمدفوعات تحمل أكثر من شهادة اعتماد من قبل المدفوعات السعودية، من ضمنها شهادة بوابة الدفع الخاصة بها والتي حصلت عليها مؤخرًا بالإضافة إلى شهادة حلول الدفع التقنية والتي حصلت عليها في وقت سابق، كما قد حصلت تاب للمدفوعات في عام 2020على ترخيص من البنك المركزي السعودي (ساما) لممارسة نشاط المدفوعات المالية في المملكة وعلى ضوئها تقوم تاب للمدفوعات بتقديم حلول دفع مرنة ومبتكرة تستفيد منها عشرات الآلاف من الشركات في المنطقة.