"تاب للمدفوعات" تحصل على شهادة اعتماد لخدمة بوابة الدفع مباشرةً من قبل المدفوعات السعودية

أعلنت شركة تاب للمدفوعات، الرائدة في مجال التقنية المالية في منطقة الخليج والشرق الأوسط، عن حصولها على شهادة اعتماد لبوابة الدفع الخاصة بها من قبل المدفوعات السعودية (مدى) لتصبح تاب للمدفوعات من أوائل شركات التقنية المالية في المنطقة التي تمتلك بوابة دفع خاصة بها ومعتمدة من قبل أكبر شبكة مدفوعات في المنطقة (مدى).
الجدير بالذكر بأن اعتماد بوابة تاب للمدفوعات سيمكن الشركات من استخدام أحدث التقنيات المتاحة عبر شبكة (مدى) كالقدرة على تشفير وحفظ البطاقات حتى يتسنى للعملاء الدفع عبر المتاجر الإلكترونية بطريقة سهلة وآمنة تنعكس إيجاباً على سلاسة الدفع وعلى رفع نسب نجاح العمليات الشرائية.
وبذلك صرح علي أبوالحسن الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة شركة تاب للمدفوعات: "الحصول على شهادة بوابة الدفع من قبل المدفوعات السعودية ينسجم مع برنامج تطوير القطاع المالي (FSDP) التابع لرؤية المملكة 2030، ويعد خطوة مهمة لرفع التعاملات غير النقدية إلى نسبة 70% بحلول 2025 كما أن هدفنا هو تبسيط آلية استقبال المدفوعات للمتاجر ودعمهم للنمو والازدهار".
تشير الإحصائيات بأن شبكة (مدى) تضم أكثر من 30 مليون حامل بطاقة مما تشكل 90% من إجمالي عمليات الدفع التي تتم في المملكة. كما شهدت معاملات التجارة الإلكترونية في المملكة خلال الربع الأول من 2023 نموًا بنسبة 50% مقارنة بالربع الأول من العام السابق. كما يشكل حاملي بطاقة (مدى) ما يقارب 50% من إجمالي القوة الشرائية في منطقة الخليج العربي و 35% من القوة الشرائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
من جانب آخر أعرب سلطان العنزي، المدير التنفيذي لشركة تاب للمدفوعات في المملكة العربية السعودية عن أهمية هذا التعاون مع المدفوعات السعودية قائلاً: "نحن سعداء بهذا التعاون مع المدفوعات السعودية والذي أسفر عن تطوير التقنية المالية، حيث أصبح بإمكان المتاجر الاستفادة من ميزات جديدة من أبرزها تشفير وحفظ بطاقات العملاء وفق أعلى المعايير الأمنية، وذلك ليتسنى للشركات تفعيل المدفوعات المتكررة وخدمات الاشتراكات الدورية، كما تتوافق هذه المميزات الجديدة مع عالم إنترنت الأشياء (IOT) وهو الجيل الجديد من الإنترنت والذي يتيح التفاهم بين الأجهزة الذكية المرتبطة مع بعضها".
تسعى تاب للمدفوعات إلى تقديم حلول شاملة لجميع أنظمة الدفع وكذلك حلول مبتكرة توحد جميع عمليات الدفع لتمكين الشركات في المملكة من استقبال المدفوعات، حيث تقوم شركة تاب بتنظيم العلاقة المالية والتشغيلية والقانونية لتسهيل التعاملات المالية الخاصة بالمدفوعات لدى الشركات وتعزيز أدائها المالي.
الجدير بالذكر بأن شركة تاب للمدفوعات تحمل أكثر من شهادة اعتماد من قبل المدفوعات السعودية، من ضمنها شهادة بوابة الدفع الخاصة بها والتي حصلت عليها مؤخرًا بالإضافة إلى شهادة حلول الدفع التقنية والتي حصلت عليها في وقت سابق، كما قد حصلت تاب للمدفوعات في عام 2020على ترخيص من البنك المركزي السعودي (ساما) لممارسة نشاط المدفوعات المالية في المملكة وعلى ضوئها تقوم تاب للمدفوعات بتقديم حلول دفع مرنة ومبتكرة تستفيد منها عشرات الآلاف من الشركات في المنطقة.