مشاريع إنسانية وتنموية متواصلة.. مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل دعمه في اليمن ولبنان وأفغانستان

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشاريعه الإنسانية والتنموية والإغاثية في عدد من الدول، دعمًا للفئات المحتاجة والمتضررة، وترسيخًا لدور المملكة الريادي في العمل الإنساني العالمي.
قدّم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة مأرب خدماته الطبية المتنوعة لـ(587) مستفيدًا من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر أكتوبر 2025م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.
وشملت الخدمات 2,091 خدمة توزعت بين تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية، والعلاج الطبيعي والاستشارات التخصصية. وبلغت نسبة الذكور 66%، والإناث 34%، فيما شكّل النازحون 81% من إجمالي المستفيدين.
ويأتي ذلك امتدادًا لجهود المملكة في تعزيز قدرات القطاع الصحي والتخفيف من معاناة المصابين في اليمن.
كما وزّع المركز 900 كرتون تمر في مديريتي الديس الشرقية والريدة وقصيعر بمحافظة حضرموت، استفاد منها 5,400 فرد، ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في اليمن للعام 2025م، وذلك في إطار الدعم المتواصل للفئات الأكثر احتياجًا.
ودشّن المركز في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت حزمة من البرامج التدريبية المخصصة للنساء وأسرهن، ضمن مشروع إعادة إدماج النساء المفرج عنهن في المجتمع.
ويشمل المشروع دورات متنوعة في الصناعات الغذائية، وصناعة العطور والبخور، والحلويات، وفنون الكوافير والتجميل، ونقش الحناء، والخياطة، وصيانة الهواتف الذكية، إضافة إلى برامج في ريادة الأعمال، يستفيد منها 72 متدربة.
وأشاد وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق بهذه المبادرة، مؤكدًا أهميتها في تنمية مهارات النساء ودعم استقرارهن المعيشي، موجّهًا الشكر للمملكة على دعمها المتواصل عبر المركز.
وفي أفغانستان، وزّع المركز 400 سلة غذائية و400 كرتون تمر في مديرية خُلم بولاية سمنجان، استفادت منها 400 أسرة بواقع 2,400 فرد من المتضررين من الزلزال، ضمن مشروع الاستجابة الطارئة لمساعدة متضرري الزلزال في شمال أفغانستان.
وفي لبنان، نفّذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال البلاد 28 مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة، شملت نقل المرضى من المستشفيات وإليها، واستفاد منها اللاجئون السوريون والمجتمع المحلي.
ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي بمناطق اللاجئين والمجتمعات المستضيفة في لبنان.