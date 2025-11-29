مشاريع إنسانية وتنموية متواصلة.. مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل دعمه في اليمن ولبنان وأفغانستان

ويشمل المشروع دورات متنوعة في الصناعات الغذائية، وصناعة العطور والبخور، والحلويات، وفنون الكوافير والتجميل، ونقش الحناء، والخياطة، وصيانة الهواتف الذكية، إضافة إلى برامج في ريادة الأعمال، يستفيد منها 72 متدربة.