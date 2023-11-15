بالفيديو.. الخليوي لـ"يا هلا بالعرفج": كتابي عن توثيق البطولات الرياضية خالٍ من الأهواء والميول

استعرض عامل المعرفة أحمد العرفج مجموعة من الفقرات في برنامجه الأسبوعي "يا هلا بالعرفج"، الذي يأتي مساء كل أربعاء على قناة روتانا خليجية، ومن ضمنها فقرة "مزايين الكتب"، التي استعرض من خلالها كتاب "قصتي مع التوثيق.. بطولات كرة القدم السعودية والألعاب الجماعية" لـ"تركي الخليوي"، كما عرض فيديو للكاتب والكابتن "بندر الرزيحان"، تحدَّثا فيه عن الكتاب، وقال فيه الخليوي: "إن كتابي عن توثيق البطولات الرياضية خالٍ من الأهواء والميول والاجتهاد، وذكرنا فيه الحقيقة التي خاف الآخرون من ذكرها".
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
وفي فقرة المشي عرض البرنامج مقطع فيديو للعرفج مع الفنان "حسن عسيري"، تحدث فيه عن علاقته بالمشي، وصفاء الذهن الذي يجعله يتخذ الكثير من القرارات.. وقد كان من ضمنها "ثانوية النسيم"، وهي آخر أعماله الفنية الجديدة.
وفي فقرة البرواز ذكر العرفج خطوات التسامح في ضوء كتابه "حوار حول العلاج بالتسامح" بمناسبة اليوم العالمي للتسامح.
وفي سياق فقرة سيرة وتر روى الكاتب "طلال لبان" قصة أغنية "أبكي على ما جرالي يا هلي" لطارق عبدالحكيم.