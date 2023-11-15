بالفيديو.. الخليوي لـ"يا هلا بالعرفج": كتابي عن توثيق البطولات الرياضية خالٍ من الأهواء والميول

استعرض عامل المعرفة أحمد العرفج مجموعة من الفقرات في برنامجه الأسبوعي "يا هلا بالعرفج"، الذي يأتي مساء كل أربعاء على قناة روتانا خليجية، ومن ضمنها فقرة "مزايين الكتب"، التي استعرض من خلالها كتاب "قصتي مع التوثيق.. بطولات كرة القدم السعودية والألعاب الجماعية" لـ"تركي الخليوي"، كما عرض فيديو للكاتب والكابتن "بندر الرزيحان"، تحدَّثا فيه عن الكتاب، وقال فيه الخليوي: "إن كتابي عن توثيق البطولات الرياضية خالٍ من الأهواء والميول والاجتهاد، وذكرنا فيه الحقيقة التي خاف الآخرون من ذكرها".