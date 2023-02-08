إمام الحرم: مسابقة السنة النبوية بتايلاند ثمرة جهود المملكة في خدمة الإسلام

أكد إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري، أن المسابقة الكبرى للسنة النبوية والمقامة في مملكة تايلاند ثمرة للجهود المبذولة من حكومتنا الرشيدة التي تبذل الغالي والنفيس في خدمة الإسلام والمسلمين في شتى بقاع العالم.
جاء ذلك في تصريح له خلال حضوره الحفل الختامي للمسابقة الكبرى للسنة النبوية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتعاون مع مكتب شيخ الإسلام والمركز الإسلامي بمملكة تايلاند.
ونوه الشيخ الدوسري إلى الجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية برعاية الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، الذي كانت بصماته واضحة في كل التفاصيل بهذه المسابقة، وفي غيرها من الأعمال التي يشكرون عليها.
وقدّم الدوسري شكره وتقديره لمملكة تايلاند على جهودهم في إنجاح هذه المسابقة، وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ونائبه؛ على اهتمامهم وحرصهم على التعاون في إنجاح مثل هذه المناسبات.