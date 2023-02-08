إمام الحرم: مسابقة السنة النبوية بتايلاند ثمرة جهود المملكة في خدمة الإسلام

ونوه الشيخ الدوسري إلى الجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية برعاية الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، الذي كانت بصماته واضحة في كل التفاصيل بهذه المسابقة، وفي غيرها من الأعمال التي يشكرون عليها.