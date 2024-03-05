شركة "مصادر الجزيرة" تحصل على شهادة ISO 10003 لتحسين رضا العملاء

أعلنت شركة "مصادر الجزيرة"، الشركة السعودية الرائدة في مجال تجارة وصيانة النقل الثقيل (المقطورات والخزانات والصهاريج وقطع الغيار)، عن حصولها على شهادة ISO 10003:2014، وهي معيار دولي لنظام إدارة رضا العملاء.
وتُعَد شهادة ISO 10003:2014 اعترافًا بالتزام الشركة بتحسين رضا العملاء من خلال توفير منتجات وخدمات عالية الجودة وبيئة عمل تلبي احتياجاتهم.
ويوفر هذا المعيار إرشادات للشركات حول كيفية إنشاء وتنفيذ وتحسين نظام إدارة رضا العملاء.
وتلتزم شركة "مصادر الجزيرة" بتوفير تجربة عملاء إيجابية ومميزة. وتقوم بتنفيذ نظام إدارة رضا العملاء من خلال خطوات محددة؛ منها: تحديد احتياجات وتوقعات العملاء، وقياس رضا العملاء، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين، واتخاذ الإجراءات التصحيحية لتحسين رضا العملاء.
ونتيجة لهذه الجهود، تَمكنت شركة "مصادر الجزيرة" من تحقيق معدل رضا عالٍ من العملاء، وسجلت معدل رضا ممتاز بشهادة عملائها.
وتساعد شهادة ISO 10003 الشركاتِ على تحسين رضا العملاء، وتقليل التكلفة المرتبطة بشكاوى العملاء، وزيادة مبيعات الشركة، وتعزيز سمعتها.
ويُعَد حصول شركة مصادر الجزيرة على شهادة ISO 10003:2014 إنجازًا مهمًّا يعكس التزام الشركة بتحسين رضا العملاء.