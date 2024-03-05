شركة "مصادر الجزيرة" تحصل على شهادة ISO 10003 لتحسين رضا العملاء

وتلتزم شركة "مصادر الجزيرة" بتوفير تجربة عملاء إيجابية ومميزة. وتقوم بتنفيذ نظام إدارة رضا العملاء من خلال خطوات محددة؛ منها: تحديد احتياجات وتوقعات العملاء، وقياس رضا العملاء، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين، واتخاذ الإجراءات التصحيحية لتحسين رضا العملاء.