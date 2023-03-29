نجاح جراحة استخراج كيس جلدي على المبيض لعشرينية بـ "فيصل الطبي" بالطائف

نجح مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف في استخراج كيس جلدي على المبيض لمريضة تبلغ من العمر 21 عامًا، وكانت تعاني عدم انتظام الدورة الشهرية.
وتفصيلاً.. قالت مصادر فى "صحة الطائف لـ "سبق" إن المريضة بعد أن قامت بعمل الأشعة والفحوص اللازمة للمريضة، تبين وجود كيس جلدي على المبيض الأيمن بحجم ١٨×١٠سم.
وأضافت المصادر أن الفريق الطبي قرر إجراء عملية استكشاف استغرقت ساعتين تم خلالها استخراج الكيس كاملاً وإرسالها إلى معمل الانسجة لتأكيد التشخيص المبدئي.
وأشارت مصادر "صحة الطائف" إلى أنه بعد ثلاثة أيام غادرت المريضة المجمع بصحة جيدة - ولله الحمد-.