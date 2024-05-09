"مكة المكرمة" تسجل أعلى حرارة بالمملكة 42 مئوية.. و"السودة" الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الخميس.
وأوضح المركز أن مكة المكرمة سجلت أعلى درجة حرارة 42 مئوية، فيما سجلت السودة أقل حرارة 11 درجة فقط.
وأضاف أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في المدينة المنورة وشرورة وينبع 38 درجة، تليها وادي الدواسر 37 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ11 درجة تليها طريف 13 مئوية وأبها والقريات 14 درجة.
وأوضح أن أبها والسودة سجلتا أعلى نسبة رطوبة 90%.
وتوقع المركز هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق عسير، وجازان، ونجران قد تمتد إلى الباحة وكذلك الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية (الربع الخالي) والرياض (وادي الدواسر)، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق القصيم، وحائل، والمدينة المنورة، وتبوك والجوف.