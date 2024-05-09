"مكة المكرمة" تسجل أعلى حرارة بالمملكة 42 مئوية.. و"السودة" الأدنى

وتوقع المركز هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق عسير، وجازان، ونجران قد تمتد إلى الباحة وكذلك الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية (الربع الخالي) والرياض (وادي الدواسر)، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق القصيم، وحائل، والمدينة المنورة، وتبوك والجوف.