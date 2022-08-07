"وجه إسرائيل الدموي".. فلسطين: وحشية على أهلنا بغزة واستباحة للأقصى

وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم الأحد، أن سلطات الاحتلال تواصل توظيف مناسباتها وأعيادها لخدمة طموحاتها ومخططاتها الاستعمارية التهويدية التوسعية، بما فيها تعميق وتوسيع عمليات تهويد القدس ومقدّساتها وتكريس ضمّها لدولة الاحتلال، وتغيير واقعها التاريخي والقانوني والديموغرافي القائم بما يخدم روايات الاحتلال التلمودية، بما في ذلك تصعيد اقتحاماتها العدوانية الاستفزازية للمسجد الأقصى بهدف تكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانياً، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".