المملكة تستعرض جهودها في مساندة المحتاجين والمتضررين في شتى بقاع الأرض

كما حرصت المملكة على دعم ومساندة اللاجئين والنازحين في العالم وتقديم كل ما من شأنه تخفيف المعاناة عنهم وتوفير سبل العيش الكريم لهم، من خلال سلسلة من البرامج والمشروعات الإنسانية الموجهة لهم، التي بلغت 424 مشروعًا إنسانيًا بقيمة تتجاوز مليارًا و182 مليونًا و946 ألف دولار أمريكي في عدة دول، في مقدمتها سوريا 237 مشروعًا بقيمة تجاوزت 512 مليون دولار، وفلسطين 63 مشروعاً بقيمة تجاوزت 215 مليون دولار، وميانمار 24 مشروعًا بقيمة تجاوزت 173 مليون دولار، واليمن 45 مشروعًا بقيمة تجاوزت 138 مليونًا، شملت قطاعات الأمن الغذائي والزراعي والحماية والصحة والإيواء والتعافي المبكر والتعليم وغيرها من القطاعات الحيوية.