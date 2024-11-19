"الجلاجل" ينوّه بإشادة مجلس الوزراء بنتائج مؤتمر مقاومة مضادات الميكروبات

نوّه وزير الصحة فهد الجلاجل بإشادة مجلس الوزراء بنتائج المؤتمر الوزاري العالمي الرابع لمقاومة مضادات الميكروبات.
وقال وزير الصحة في تغريدة له عبر حسابه في منصة "إكس": الإشادة تجسّد نهج القيادة الرشيدة ودعمها المستمر لترسيخ ريادة المملكة كمركز عالمي يجمع القيادات والخبرات الدولية لاتخاذ القرارات وابتكار الحلول التي تسهم في تحقيق الاستدامة وتعزيز صحة الإنسان وجودة الحياة عالميًا.
ولفت "الجلاجل" إلى ثناء مجلس الوزراء على ما تضمنه "إعلان جدة" الصادر عن المؤتمر الوزاري العالمي (الرابع) رفيع المستوى حول مقاومة مضادات الميكروبات؛ من مبادرات وآليات عمل أكدت الالتزام الدولي بدعم النهج المتعدد لمواجهة التحديات الصحية العالمية، وإيجاد حلول لها من خلال البحث والتطوير والابتكار.