"الجلاجل" ينوّه بإشادة مجلس الوزراء بنتائج مؤتمر مقاومة مضادات الميكروبات

ولفت "الجلاجل" إلى ثناء مجلس الوزراء على ما تضمنه "إعلان جدة" الصادر عن المؤتمر الوزاري العالمي (الرابع) رفيع المستوى حول مقاومة مضادات الميكروبات؛ من مبادرات وآليات عمل أكدت الالتزام الدولي بدعم النهج المتعدد لمواجهة التحديات الصحية العالمية، وإيجاد حلول لها من خلال البحث والتطوير والابتكار.