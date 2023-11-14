"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة وسيول ورياح وصواعق رعدية

وكذلك تشهد منطقة عسير أمطارًا متوسطة، ورياحًا شديدة السرعة، وسيولاً، وصواعق رعدية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والبرك والقحمة. وتشهد أمطارًا غزيرة على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة، وأمطارًا خفيفة على العرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الأربعاء.