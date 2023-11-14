"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة وسيول ورياح وصواعق رعدية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والشرقية والرياض والقصيم والجوف وعسير والشمالية والباحة وجازان).
وتفصيلاً، نبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطارًا متوسطة، ورياحًا شديدة السرعة، وسيولاً، وصواعق رعدية. وتشمل الحالة حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة الرياض أيضًا أمطارًا متوسطة، ورياحًا شديدة السرعة، وسيولاً، وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الأربعاء.
ونبَّه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد أمطارًا متوسطة، ورياحًا شديدة السرعة، وسيولاً، وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة الجوف أمطارًا متوسطة، ورياحًا شديدة السرعة، وسيولاً، وصواعق رعدية. وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة عسير أمطارًا متوسطة، ورياحًا شديدة السرعة، وسيولاً، وصواعق رعدية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والبرك والقحمة. وتشهد أمطارًا غزيرة على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة، وأمطارًا خفيفة على العرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية أمطارًا غزيرة، ورياحًا شديدة السرعة، وسيولاً، وصواعق رعدية. وتشمل الحالة طريف والعويقيلة ورفحاء وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الأربعاء.
ونبَّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا غزيرة، ورياحًا شديدة السرعة، وسيولاً، وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا متوسطة، ورياحًا شديدة السرعة، وسيولاً، وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية. وتشهد أمطارًا غزيرة على العرضيات وأضم وميسان والطائف والليث والقنفذة، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة، ورياحًا شديدة السرعة، وسيولاً، وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الدرب وبيش. وتشهد أمطارًا خفيفة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الأربعاء.