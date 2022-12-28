"الجوازات" تُطلق 5 خدمات إلكترونية جديدة في ملتقى "أبشر" الثامن 2022

كما تواصل الجوازات استقبال طلبات المواطنين من الفئة العمرية (21 عامًا فأكثر)، الراغبين في تجديد جوازات سفرهم، عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، وذلك بعد أن تم تدشين الخدمة في النظام. وتتطلب الخدمة زيارة إدارة جوازات المنطقة بعد الانتهاء من طلب تجديد جواز السفر؛ وذلك لفحص الجواز السابق.