ولي العهد يرأس وفد المملكة في القمة الخليجية الـ46 بالبحرين

بدأت اليوم أعمال الدورة الـ46 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مملكة البحرين، حيث ترأس وفد المملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله.
واستُهلت القمة بالتقاط الصور التذكارية لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون، إيذانًا بانطلاق أعمال الدورة.
وانضمت لاحقًا رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، السيدة جورجيا ميلوني، إلى القمة، التي استكملت جدول أعمالها بحضورها.
وضم الوفد الرسمي المشارك عددًا من أصحاب السمو والمعالي، وهم:
صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة
صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء
صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني
صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع
صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية
معالي الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء ومستشار الأمن الوطني
معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة
وتأتي القمة في ظل تطورات إقليمية ودولية متسارعة، وسط تأكيدات على تعزيز وحدة الصف الخليجي، والتكامل في مختلف المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية.