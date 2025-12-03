ولي العهد يرأس وفد المملكة في القمة الخليجية الـ46 بالبحرين

بدأت اليوم أعمال الدورة الـ46 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مملكة البحرين، حيث ترأس وفد المملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله.