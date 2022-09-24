ملك المغرب يهنئ خادم الحرمين وسمو ولي العهد بمناسبة اليوم الوطني الـ 92

هنّأ الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة.
وأعرب الملك محمد السادس في برقية له عن أحر التهاني لخادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ مقرونة بالدعوات لله أن يعيد هذه المناسبة الوطنية على الشعب السعودي بمزيدٍ من الرفعة والتقدم والازدهار تحت قيادته الحكيمة.
وجدّد تقديره للعلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع المملكة المغربية بالمملكة العربية السعودية، مؤكداً حرصه الدائم على مواصلة العمل المشترك لتعزيزه وإثرائه في مختلف المجالات والأصعدة.
كما أعرب الملك محمد السادس، عن التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ، بمناسبة اليوم الوطني الـ 92.
وسأل الله أن يعيد هذه المناسبة الوطنية على المملكة والشعب السعودي بمزيدٍ من الرفعة والتقدم والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة.