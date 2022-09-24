ملك المغرب يهنئ خادم الحرمين وسمو ولي العهد بمناسبة اليوم الوطني الـ 92

كما أعرب الملك محمد السادس، عن التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ، بمناسبة اليوم الوطني الـ 92.