أمير جازان يهنئ منظومة التعليم بالمنطقة بمناسبة تحقيقها لجائزة "حمدان - الألكسو"

من جانبه أكد المدير العام للتعليم بالمنطقة ملهي بن حسن عقدي، أن هذا المنجز جاء بفضل الله ثم دعم القيادة الرشيدة، أيدها الله، لقطاع التعليم وتوجيهات سمو أمير منطقة جازان حفظه الله، ودعمه غير المحدود لقطاع التعليم ومنسوبيه في المنطقة، شاكرًا لسموه الدعم الكبير والدائم للمتميزين، سائلًا المولى عز وجل أن يمدّه بالعون والتوفيق لما فيه الخير لخدمة المنطقة.