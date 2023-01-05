أمير جازان يهنئ منظومة التعليم بالمنطقة بمناسبة تحقيقها لجائزة "حمدان - الألكسو"

هنأ أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، والمدير العام للتعليم بالمنطقة الأستاذ ملهي بن حسن عقدي، بمناسبة تحقيق المشرفة التربوية مريم بنت يحيى عطيف جائزة "حمدان -الألكسو" للبحث التربوي المتميز في دورتها الخامسة والعشرين للعام 2022م على مستوى الوطن العربي.
ونوه أمير المنطقة إلى الجهود التي تضطلع بها وزارة التعليم لإثراء منظومة التعليم محليًّا ودوليًّا بما يؤدّي لتجويد العملية التعليمية، وتحقيق المخرجات النوعية التي تسهم في تنمية الوطن والمواطن على حدٍّ سواء، مشيرًا إلى أن تعليم جازان تصدّر في تحقيق المنجزات الوطنية في شتى المجالات، بدعم من القيادة الرشيدة.
من جانبه أكد المدير العام للتعليم بالمنطقة ملهي بن حسن عقدي، أن هذا المنجز جاء بفضل الله ثم دعم القيادة الرشيدة، أيدها الله، لقطاع التعليم وتوجيهات سمو أمير منطقة جازان حفظه الله، ودعمه غير المحدود لقطاع التعليم ومنسوبيه في المنطقة، شاكرًا لسموه الدعم الكبير والدائم للمتميزين، سائلًا المولى عز وجل أن يمدّه بالعون والتوفيق لما فيه الخير لخدمة المنطقة.
يذكر أن البحث الفائز الذي قدمته المشرفة التربوية مريم عطيف بإدارة الشؤون الصحية المدرسية بتعليم جازان بعنوان "الوعي بالأمن السيبراني وعلاقته بالتحول الرقمي لدى مشرفي ومشرفات إدارة التعليم بمنطقة جازان"، وذلك ضمن منافسة شملت 72 بحثًا مشاركًا من 13 دولة على مستوى الوطن العربي، ولم يحقّق الجائزة إلا 4 بحوث من ضمنها هذا البحث.