شاهد كيف استقبل أهالي حائل متسابقي وضيوف "الرالي"

من جهة أخرى، تسابق الجمهور الذي اصطف على جنبات الطريق، بتقديم القهوة والشاي والأكلات الشعبية الخفيفة للمتسابقين الذي توقف بعضهم لبرهة من الزمن لتناول ما تم تقديمه لهم على وجه السرعة.