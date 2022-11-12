شاهد كيف استقبل أهالي حائل متسابقي وضيوف "الرالي"
نصب أبناء محافظات وقرى منطقة حائل، الذي يمر بهم مسار رالي حائل تويوتا الدولي 2022، بنصب الخيام وبيوت الشعَر والجلسات الخارجية في البر، وذلك لاستقبال متسابقي الرالي وضيوفه والزوار من الجماهير الذين يهوون التصوير.
وقدّم الأهالي للمتسابقين والزوار القهوة العربية والأكلات الشعبية والتمر والإقط والسمن البري، فيما استمر بعض المخيمات في تقديم وجبة العشاء لزوار الرالي والمشاركين من أفراد الجهات الأمنية والخدمية.
من جهة أخرى، تسابق الجمهور الذي اصطف على جنبات الطريق، بتقديم القهوة والشاي والأكلات الشعبية الخفيفة للمتسابقين الذي توقف بعضهم لبرهة من الزمن لتناول ما تم تقديمه لهم على وجه السرعة.
وحرص بعض أبناء المنطقة بالالتقاء بالمتسابقين الدوليين في فندق ملينيوم، وتقديم عينات مختلفة من الأكلات الشعبية، كما قدموا هدايا لهم متنوعة تشمل تراث المنطقة وإرثها.
وكانت بلدية مدينة جبة 100 شمال غرب حائل قد أقامت أيضًا مخيمًا لاستقبال ضيوف وزوار رالي حائل تويوتا الدولي 2022 بجوار نقطة انطلاق المتسابقين في المرحلة الأولى من مسارات الرالي“جبة – قنا – ضبع””وبإشراف ميداني من رئيس بلدية مدينة جبة سعد الشبرمي.