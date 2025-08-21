بشجاعة "الدلبحي".. مقولة ولي العهد تتجسد: لا خوف في قاموس السعوديين

وقد استوقَف هذا الموقف البطولي القيادة، التي بادرت إلى تكريم المواطن، في دلالة واضحة على أن تضحيات السعوديين لا تمر مرور الكرام، بل تجد التقدير والاعتراف من أعلى المستويات. ويُعد هذا التكريم رسالة إنسانية بليغة تؤكد أن المملكة تضع حماية الإنسان في صدارة أولوياتها، وأن أبناءها يحظون بعناية خاصة حين يقدمون أنفسهم فداءً للآخرين.