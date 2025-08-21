بشجاعة "الدلبحي".. مقولة ولي العهد تتجسد: لا خوف في قاموس السعوديين

جسّد المواطن ماهر الدلبحي شجاعة استثنائية حين ضحّى بنفسه لإنقاذ الأرواح والممتلكات من خطر وشيك، مقدمًا نموذجًا حيًا لما أكده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بأن "الخوف ليس موجودًا في قاموس السعوديين".
تؤكد واقعة الدلبحي أن التضحية والشجاعة قيم راسخة في المجتمع السعودي، وأن إيثار الغير وحماية الأرواح أولوية تتقدّم على كل اعتبار. فقد ساهم إقدامه السريع وحسّه الوطني العميق في تجنيب كارثة محققة، وأعادا إلى الأذهان مواقف مشرفة سجلها أبناء المملكة في الداخل والخارج.
وقد استوقَف هذا الموقف البطولي القيادة، التي بادرت إلى تكريم المواطن، في دلالة واضحة على أن تضحيات السعوديين لا تمر مرور الكرام، بل تجد التقدير والاعتراف من أعلى المستويات. ويُعد هذا التكريم رسالة إنسانية بليغة تؤكد أن المملكة تضع حماية الإنسان في صدارة أولوياتها، وأن أبناءها يحظون بعناية خاصة حين يقدمون أنفسهم فداءً للآخرين.
ولم يقتصر أثر التكريم على الداخل فحسب، بل بعث برسالة إلى العالم أجمع مفادها أن السعودية تثمّن قيمة التضحية والإنسانية، وأن مواطنيها، أينما كانوا، يمثلون وجه الوطن المشرق. فحين يُكرَّم الدلبحي، فإنما يُكرَّم كل سعودي آمن بأن الشجاعة ليست خيارًا، بل واجبًا، وأن التضحية من أجل حياة الآخرين أعظم شرف يمكن أن يناله المرء.
وبهذا المشهد الإنساني، يتجسد التلاحم بين القيادة والشعب، وتتأكد القيم الوطنية التي تجعل من السعوديين نموذجًا في البذل والعطاء، وامتدادًا عمليًا لرؤية المملكة القائمة على بناء مجتمع إنساني آمن، يضع الإنسان أولًا.