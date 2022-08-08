أمطار متوسطة على "ينبع" وغزيرة بـ"العيص".. و"المدني" يدعو إلى توخي الحذر

تشهد الآن محافظة ينبع هطول أمطار متوسطة على معظم أحياء المحافظة وبعض من مراكز شمال وشرق المحافظة. وما زالت السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيأة لمزيد من هطول الأمطار.
كما هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة العيص، وبعض من مراكزها وقراها، مصحوبة بزوابع رعدية ونشاط في الرياح السطحية؛ أدت إلى جريان عدد من الأودية والشعاب. جعلها الله أمطار خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.
وأهاب المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني، العقيد محمد الحمادي، لتوخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.