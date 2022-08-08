أمطار متوسطة على "ينبع" وغزيرة بـ"العيص".. و"المدني" يدعو إلى توخي الحذر

كما هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة العيص، وبعض من مراكزها وقراها، مصحوبة بزوابع رعدية ونشاط في الرياح السطحية؛ أدت إلى جريان عدد من الأودية والشعاب. جعلها الله أمطار خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.